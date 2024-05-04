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Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı

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İstanbul Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı anlara dair infial yaratan görüntüler sonrasında zanlı yakalandı, kadın ise şikayetçi olmadı.

İstanbul Pendik'te bir kadınının zorla taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kadını elindeki bıçakla zorla taksiye bindirmeye çalıştığı belirlenen N.K. (51) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaçırılmaya çalışılan kadın şüpheliden şikayetçi olmadı.

İstanbul Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı anlara dair infial yaratan görüntüler sonrasında zanlı yakalandı, kadın ise şikayetçi olmadı.

Olay, 26 Nisan'da Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yayılan 'Bıçaklı bir şahıs genç kızı zorla taksiye bindirerek alıkoydu' başlıklı paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, D.M.K. (27) isimli kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı belirlenen N.K. gözaltına alındı. D.M.K. isimli kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan D.M.K.'nın, N.K. isimli şahıs ile 2 yıldır beraber yaşadığını olay günü kendisine yönelik bir tehdit veya darp olmadığını, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aynı ortamda bulunmak istememesi üzerine olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan N.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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DHA

Etiketler pendik taksi zorla taksiye bindirilen kadın istanbul yakalandı zanlı bıçak
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