  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Şubat 2020 08:18

İstanbul'da AVM'de feci ölüm!

İstanbul Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 25 yaşındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

İstanbul'da AVM'de feci ölüm!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
avm , şişli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM