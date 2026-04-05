İstanbul'da bebek katili Öcalan pikniği; Sebahat Tuncel gözaltına alındı!

İstanbul Küçükçekmece’de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle düzenlenen piknik etkinliğinde ortalık karıştı. Çıkan arbedede eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi, bugün öğle saatlerinde siyasi bir gerginliğe sahne oldu. Demokratik Kurumlar Platformu tarafından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Kanarya sahilinde organize edilen piknik etkinliği terör örgütünün propagandasına dönüştü.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı noktada yasaklı materyallerin açıldığı iddiasıyla emniyet güçleri gruba müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Sebahat Tuncel, buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Tuncel ile birlikte gözaltına alınan diğer 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.