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İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

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İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan P.D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler Esenyurt istanbul cinayet kadın cinayeti
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