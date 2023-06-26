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İstanbul'da bir kadın ölü olarak bulundu

İstanbul'da bir kadın ölü olarak bulundu
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İstanbul Büyükçekmece'de Rus asıllı 51 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu. 

Olay, Kamiloba Mahallesi'nde  meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı L.S.'ya ulaşamayan yakınları, L.S.'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı. L.S.'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi. Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında L.S.'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri L.S.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından L.S.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan L.S.'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 

L.S.'nın bir süre önce Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.

DHA

Etiketler büyükçekmece rus kadın cinayet
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