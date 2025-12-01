İstanbul'da camiden yükselen sesler ortalığı karıştırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir caminin hoparlöründen uygunsuz sesler yükselmesi üzerine polis çağrıldı. Tepki çeken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Validesuyu Camii'nde skandal bir olay yaşandı. Caminin hoparlörlerinden yükselen uygunsuz sesler duyanları şaşkına çevirdi.
Tepki çeken olayın ardından çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine camiye polis ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
