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  4. 17 Kasım 2018 11:56

İstanbul'da çatışma ! Polise ateş açtılar

Arnavutköy'de dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açtığı belirtilen şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı.

İstanbul'da çatışma ! Polise ateş açtılar
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Arnavutköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hadımköy'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri, aracı durdurmak istedi. Polisi görünce durmayan araçtaki 5 kişi ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Hadımköy'den Arnavutköy'e kadar yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik bir kovalamacanın ardından araç, Gençosman Caddesi'ne kurulan kapanla durduruldu. Lastikleri patlatılan araçtaki 5 şüpheli polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi.

Teslim olmayan araçtakilerle polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğer 4 kişi ise polise teslim oldu. Araçta yapılan incelemede paketlenmiş halde uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen yaralı şüpheli A.S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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