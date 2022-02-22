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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 7 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 7 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 6 ilçede 10 farklı adrese yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

Etiketler gözaltı deaş ışid terör terörist operasyon
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