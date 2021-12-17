İstanbul'da facia! Alevler 2 çocuğu yuttu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. İkizler Muhammet-Elif K. ile 1 yaşındaki kardeşleri Mesut Efe Ö. alevlerin ortasında kaldı.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını bakkaldan dönen anne farketti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi.

Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi.

2 kardeş hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralı

3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerden Muhammet K. ve Mesut Efe Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan Elif K. ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.