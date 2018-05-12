İstanbul'da fuhuş operasyonu: Biri hamile 15 kadın kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yabancı uyruklu bir kadının "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" mesajı üzerine harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada kadın pazarlayan çetenin liderliğini Pendik'te kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nin yaptığı belirlendi. Polis yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından çete elemanlarını kimlikleri ile oturdukları adresleri belirledi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler 9 Mayıs 2018 günü Pendik, Kartal, Ataşehirilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda üçü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete lideri kuaför Zehra D.S.'nin dükkanına yapılan baskında şebekenin müşteri listesi ile zorla çalıştırılan kadınların isimleri bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan polise geliş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

EVLERİ KAMERALARLA KONTROL EDİYORLARMIŞ

Öte yandan şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttuğu dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu tespit edildi. Görüntülerin internet üzerinden şebeke elemanları tarafından izlendiği öğrenildi. Bu evlerde yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, bir tüfek ile 35 adet mermi, 5 adet pasaport, tablet bilgisayarlar ve hafıza kartları bulundu.