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İstanbul'da güpegündüz aile dehşeti: Annesini ve iki kardeşini öldürüp...

İstanbul'da güpegündüz aile dehşeti: Annesini ve iki kardeşini öldürüp...

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini öldürüp intihar etti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer O. ile kardeşleri Esra O. ve Yasin O. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray O. araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer O., yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray O. ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin O.’a ateş etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN TELEFONA SARILDI

Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer O. ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer O.’ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Etiketler aile anne kız kardeş
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