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  4. İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!

İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!

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Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi. Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi.

Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. D-100 karayolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için karayolunu trafiğe kapattı.

M.S. yakalanarak ambulansa alındı. D-100 karayolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

 

 

Etiketler beylikdüzü bıçaklı uyuşturucu bağımlısı polis istanbul
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