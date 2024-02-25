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İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet

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İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Olay, saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi, Lalezar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü koltuğundan oturan kişinin öldüğünü belirledi.

İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

lay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler sutlangazi cinayet infaz istanbul trafik
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