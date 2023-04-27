İstanbul'da halı imalathanesinde yangın

İstanbul Küçükçekmece'de 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA