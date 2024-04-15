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İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın

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İstanbul Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarından Deliklikaya Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 64 işyerinin bulunduğu iş merkezinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA

Etiketler istanbul iş hanı iş merkezi arnavutköy yangın
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