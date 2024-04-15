İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 10.30 sıralarından Deliklikaya Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 64 işyerinin bulunduğu iş merkezinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol