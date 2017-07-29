İstanbul'da işkence evine polis baskını

İran'dan gelen ve İngiltere'ye gitme planları yapan İran uyruklu 3 genci kaçırarak 37 gün boyunca fikirtepe'de bir evde zorla tutan, kızgın ütüyle işkence yapan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Vücutlarına ütü basılarak yada bıçakla kesilerek işkence yapılan 3 genç perişan bir halde kurtarıldı.



AİLELERİ PARA VERİP KURTARAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran Elyas Muhammet K.(29), İstanbul'a gelen yeğenlerinin kaçırıldığını, işkence görüntülerini kendilerine atan şüphelilerin kendilerinden fidye istediğini söyledi. Poliste ifade veren Elyas Muhammet K., "Yeğenlerim İran'dan İngiltere'ye giderek üniversite okumak istiyorlardı. Ancak vize alamayınca Farmaz adında biriyle irtibata geçtik. Bize bu işi halledebileceğini söyledi. Ona 35 bin Euro para verip, çocukları 15 Haziran'da Türkiye'ye gönderdik. Onları karşılayıp Taksim'de bir otele yerleştirdikler. Ancak 23 Haziran tarihinden itibaren onlardan bir haber alamaz olduk. Daha sonra işkence edilirken görüntülerini çekip bize attıklar ve para istemeye başladılar. Önce 75 bin lira paraylı İran'da bir sarrafa yatırdık. Ancak çocuklar yine serbest bırakılmayınca polise gelmeye karar verdik." dedi.