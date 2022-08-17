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İstanbul'da kasaptan denetim ekibine bıçaklı saldırı

İstanbul'da kasaptan denetim ekibine bıçaklı saldırı

İstanbul Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 görevli, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli denetçileri bıçakla kovalarken, yaralanan olmadı.

İstanbul Güngören Merkez Mahallesi'nde denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre; kasap Aydın A., dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı. Kasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Kasap Aydın A. tutuklandı.

Etiketler istanbul güngören kasap esnaf saldırı bıçaklı saldırı denetim denetim ekibi
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