  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi

İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi

Güncelleme:

İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle 2 bina tahliye edildi.

Olay, saat 01.40 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde bir binanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre, binanın giriş katından geçen doğal gaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çıkan alevler bir anda büyüdü. Çıkan sesler nedeniyle çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Apartmandaki doğal gaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler pendik doğalgaz borusu yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar/TL'den bir rekor daha! Euro ve altın da yükselişte Dolar/TL'den bir rekor daha! Euro ve altın da yükselişte İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi Şeyma Subaşı pembe bikinisiyle yazı geri getirdi Şeyma Subaşı pembe bikinisiyle yazı geri getirdi Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Şikayetler peş peşe geldi, polis ''sapık'' alarmı verdi Şikayetler peş peşe geldi, polis ''sapık'' alarmı verdi Candan kardeşler soruşturmasında karar çıktı! Rekor hapis ve para cezası Candan kardeşler soruşturmasında karar çıktı! Rekor hapis ve para cezası Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli yakalandı Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu...