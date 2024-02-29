İstanbul'da KYK yurdunda intihar şoku!
İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan FSM KYK Erkek Yurdu'nda bir öğrenci, odanın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki; Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci camdan atlayarak yaşamına son verdi. Sol Haber'in aktardığına göre; pencereden atlayan öğrencinin adı öğrenilemezken, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki yurtta son bir ay içinde yaşanan ikinci intihar vakası olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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