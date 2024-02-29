  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da KYK yurdunda intihar şoku!

İstanbul'da KYK yurdunda intihar şoku!

İstanbul'da KYK yurdunda intihar şoku!
Güncelleme:

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan FSM KYK Erkek Yurdu'nda bir öğrenci, odanın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki; Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci camdan atlayarak yaşamına son verdi. Sol Haber'in aktardığına göre; pencereden atlayan öğrencinin adı öğrenilemezken, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki yurtta son bir ay içinde yaşanan ikinci intihar vakası olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Kaynak)

Etiketler yıldız teknik üniversitesi öğrenci yurdu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı BDDK'dan konut kredisi kararı BDDK'dan konut kredisi kararı Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Emniyet'in lüks spor otomobillerindeki bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı Emniyet'in lüks spor otomobillerindeki bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı Yunanistan KAAN'ı santim santim böyle inceledi Yunanistan KAAN'ı santim santim böyle inceledi