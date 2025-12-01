İstanbul'da saç baş yolduran olay: Epilepsi hastasını gasbedip kıyafetlerini çaldılar

İstanbul'un en işlek noktalarından Beyoğlu'nda yerde nöbet geçirdikten sonra baygın halde bulunan bir gencin gaspa uğradığı kıyafetlerinin ve cep telefonunun çalındığı ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda epilepsi hastası E.Y. sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen 2 kişi, baygın haldeki E.Y.'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası E.Y., sokakta yürürken nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçerken E.Y.'u gören B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın haldeki E.Y.'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Kısa sürenin ardından kendine gelen E.Y., eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi Kuloğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı. Öte yandan epilepsi hastası E.Y.'un gasbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, baygın halde bulunan E.Y.'u 2 şüphelinin gasbettiği anlar yer aldı. (DHA) DHA