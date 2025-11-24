İstanbul'da sipariş götüren kuryeye kemerle saldırdılar

İstanbul Bağcılar'da sipariş götüren motosikletli kuryenin önünü kesen şahıslar, kemerle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Demirkapı Mahallesi'nde yaşandı.

Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, birine benzettikleri motosikletli kuryenin önünü kesti.

Şahıslardan biri kurye ile tartışırken, diğeri kemer ile saldırmaya çalıştı.

Saldırganlardan kaçan kurye, polise giderek şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

İHA