  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İ.K. (43)’ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan K.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan İ.K.’ın yakınları iş yerinin önüne geldi. Gözyaşlarına boğulan ve ne olduğunu anlamaya çalışan yakınlardan biri baygınlık geçirdi. Ölen kişinin oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Oğlumun arkadaşıydı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İş yerinde ölü olarak bulunmuş" dedi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

DHA

Etiketler istanbul Beşiktaş iş yeri intihar cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? CHP'li bir aday daha istifa etti CHP'li bir aday daha istifa etti Hadise isyan edip, Türkiye'yi terk edebileceğinin sinyalini verdi Hadise isyan edip, Türkiye'yi terk edebileceğinin sinyalini verdi En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Jet Sosyete’nin İlayda’sından en ilginç cinsel ilişki deneyim itirafıyla olay oldu Jet Sosyete’nin İlayda’sından en ilginç cinsel ilişki deneyim itirafıyla olay oldu Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Rekor üstüne rekor kıran Dolar'ın neden yükseldiği belli oldu Rekor üstüne rekor kıran Dolar'ın neden yükseldiği belli oldu Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı! Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı!