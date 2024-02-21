İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İ.K. (43)’ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan K.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan İ.K.’ın yakınları iş yerinin önüne geldi. Gözyaşlarına boğulan ve ne olduğunu anlamaya çalışan yakınlardan biri baygınlık geçirdi. Ölen kişinin oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Oğlumun arkadaşıydı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İş yerinde ölü olarak bulunmuş" dedi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

DHA