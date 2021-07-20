İstanbul'da skandal! Öğrencisiyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.A 45 yaşındaki öğretmeni ile ilişkiye girdiğini ve sevgili olduklarını başka bir öğretmenine anlatınca, öğretmeni durumu jandarmaya bildirdi.

İstanbul'da bir lisede yaşanan skandal olayda öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkınca işler karıştı. Silivri’de Haziran ayında jandarmaya başvuran öğretmen A. E. 17 yaşındaki öğrencisi Y.A’nın öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine ifadesi alınan A. E. okulda Y.A ile oturdukları sırada kendisine, öğretmeni H.T ile duygusal bir ilişkileri yaşadıklarını anlattığını söyledi. Yanlarına başka öğretmenler gelince Y.A’nın sustuğunu söyleyen A. E., “Daha sonra kendisini cep telefonu ile arayarak olayın ayrıntılarını merak ettiğimi söyledim. O da bana yarın size detaylı anlatırım dedi. Ertesi gün dışarıda buluştuk. Kendisine kahvaltı ısmarlamak istedim ama dışarıda oturmak istemedi. Siz hazırlasanız olmaz mı dedi. Ben de dışarıda rahat konuşamayacağını düşünerek tamam dedim. Benim evime gittik” dedi.

Kendi rızası ile ilişkiye girdiklerini anlattı

Neler olduğunu sorduğunda Y.A’nın her şeyi anlattığını söyleyen A. E., “Kendi rızası ile ilişkiye girdiklerini anlattı. Neden şikayet etmediğini sorduğumda, karısı ve 2 çocuğu var. Onların mağdur olmasını istemem dedi” ifadelerini kullandı. Bu olanları başka birine anlatıp anlatmadığını sorduğunu söyleyen A. E., “Okuldan S. hocaya da durumu anlattığını S. hocanın dert ortağı olduğunu söyledi. S. hoca neden resmi birimlere müracaat etmedi dediğimde benim kararıma saygı duydu. Sen ne istersen ben ona göre hareket ederim dediğini söyledi” dedi.

Okul müdürüne kadar gitti

Y.A’nın durumu okuldaki M. Öğretmene de tüm detaylarıyla anlattığını söyleyen A.E., “Daha sonra kendisine bu durumu adli birimlere bildirmemiz gerektiğini söyledim ancak istemedi” dedi. A. E. durumu okul müdürü öğrenince hep birlikte jandarmaya gelip durumu anlattıklarını söyledi.

Şikayetçi olmadı

Suç duyurusunun ardından jandarmaya ifade veren Y.A, öğretmeni H.T ile mesajlaşmaya başladıklarını söyleyerek, “Zaman ilerledikçe benimle daha çok sevgili tarzında konuşmaya başladı” dedi. H.T’yi sevdiğini ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Y.A, “O günden bugüne kadar kendisiyle mesaj yoluyla görüşüyoruz. Ben H.T’den şikayetçi değilim” dedi.

"Kafasında bir takım senaryolar kurduğunu tahmin ediyorum”

Y.A’nın ifadesinin ardından şüpheli olarak ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası H.T suçlamaları reddederek, “Diğer öğrencilerimle nasıl iletişim kurduysam Y.A ile de öyle iletişim kurdum. Ben kesinlikle Y.A ile cinsel ilişkiye girmedim” dedi. Önceki yıl Y.A’nın rehber öğretmeni olduğunu söyleyen H.T, “Aile içi bir takım sorunları olduğu için ben de onunla ilgilendim. Bu yakınlığı kendine göre yorumlayıp kafasında bir takım senaryolar kurduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Serbest bırakıldı

Eşinin de öğretmen olduğunu ve özel ders için öğrencilerin evlerine gelip gittiğini anlatan H.T, “Hiçbir öğrencimin böyle bir suçlamasına maruz kalmadım. Kendi dünyasında kurduğu bir takım düşüncelerden kaynaklı böyle söylediğini düşünüyorum” dedi. H.T verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.