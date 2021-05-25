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  4. İstanbul'da sokak magandaları iş başında... Şoke eden görüntüler

İstanbul'da sokak magandaları iş başında... Şoke eden görüntüler

Ataşehir’de bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsünü kaskla darp etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi Nusret Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, araç sürücüsü olan şahsı kask ile darp etti. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin araç sürücüsünü kask ile darp ettikleri ve araç sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Etiketler kavga ataşehir trafik magandaları
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