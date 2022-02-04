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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

Zeytinburnu’nda sokak ortasında gerçekleşen bir silahlı saldırı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bir kişi takip ettiği Emrah K.’ye kurşun yağdırdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah K. ve arkadaşı sokakta yürürken arkalarından koşan bir kişi, elindeki silahla Emrah K.'ye 4 el ateş etti. Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı fakat saldırı sırasında Emrah K.’nin yanında bulunan arkadaşı silahla saldırganı kovalamaya başladı.

 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah K.’nin baldırından ve kasığından yaralandığını belirledi. Emrah K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 "3-4 EL ATEŞ EDİLDİ"
Olayın görgü şahitlerinden Murat Aktaş, "Yukarıdan iki kişi geliyordu. Arkadan da bir kişi sıktı bacaklarına. Yanından geçti koşarak aşağı doğru indi. Diğeri de silahını çıkarıp onu kovaladı. 3-4 el ateş edildi. Yaralının belinden aşağısına sıktılar herhalde hayatını kaybetmez" dedi. Olaydan sonra yaşanan kovalamaca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Etiketler silah sokak istanbul
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