İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen iki kişi, husumetli oldukları F.Y.'yi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Y. ile M.Y. arasında bir süre önce 'alacak- verecek' meselesi nedeniyle husumet başladı. F. Y. Balık Yolu Caddesi üzerinde yürürken, karşı istikametten husumetlisi M.Y. başka bir kişinin kullandığı motosikletle geldi. F. Y.'yi gören M.Y., motosikletin üstünde silahla peş peşe ateş etti. Birkaç kurşun iş yerinin camından içeri girdi. Camdan içeri giren kurşunlar ürünlere isabet ederken şans eseri kurşunların geldiği kısımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. F.Y.'yi bacağından vuran M. Y. olayın ardından motosikletle kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı F. Y.'ye müdahalede bulunan çevredekiler, daha sonra kucakta taşıyarak yakında bulunan hastaneye götürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan F. Y.'nin ise tedavisi devam ediyor. Öte yandan iş yerinin camından içeriye kurşun girmesi ve F. Y.'nin kucakta hastaneye taşınması da güvenlik kamerasına yansıdı.

“SIKA SIKA GELİYORLARMIŞ"

Saldırı sırasında iş yerine kurşun isabet eden M.B., “Kapıdan baktım, silah sesleri geliyor. 'Yardım edin' diye ses geldi, biz de ne olduğunu anlamadık. Kasada otururken bir anda baktım ki kurşunlar giriyor içeriye. Ona sıkarken yanlışlıkla birkaç tane kurşun içeri sekti. İçerisi, şansa o ara biraz sakindi, ürünlere isabet etti. O da bir hayli kan kaybetti, yardım istedi. Yaralıyı hastaneye götürdüler hemen, 4-5 kişi yardımlaşarak sırtlayıp götürdüler. Motosikletle gelen iki kişi, arkadaşa sıka sıka geliyorlarmış, tam bizim iş yerinin önünde vurdular" dedi.

DHA