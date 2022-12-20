İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var!

İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabataş'ta raydan çıkan tramvayın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.



Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

DHA