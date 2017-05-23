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  4. 23 Mayıs 2017 13:14

İstanbul'da turistleri fidye için kaçırdılar

İstanbul'dan fidye için kaçırılarak Kırklareli'ne getirilen 7 turist operasyonla kurtarıldı.

İstanbul'da turistleri fidye için kaçırdılar
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İstanbul'dan fidye için kaçırılarak Kırklareli'ne getirilen 7 turist, tutuldukları bağ evinden kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Kuveyt, İran ve Afganistan vatandaşı 7 turist, İstanbul'dan kaçırılarak Kırklareli'ne getirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turistlerin, 100 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakılma vaadiyle Dereköy yolundaki bir bağ evinde tutulduğunu tespit etti. Turistler, bağ evine düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Pasaportları bulunmayan turistler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Turistleri kaçırdığı belirlenen 3 Afgan uyruklu şüpheli ise tabancalarıyla yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen bir Türk vatandaşı ise aranıyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"Ülkemize İran'dan turist olarak gelen çifte (Kuveyt/İran) vatandaşlığı bulunan 5 şahıs, İran vatandaşı 1 şahıs ile Afganistan vatandaşı 1 şahsın (toplam 7 şahıs) 21 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul ilinden kaçırılarak ilimize getirildiği ve ilimizde bir bağ evinde 100 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakılma karşılığında tutulduğu bilgisi edinilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce adresi tespit edilen Dereköy yolu Kolej karşısındaki bağ evine yapılan operasyonla kurtarılarak ilk tedavileri derhal yapılmıştır. Şüpheli şahısların görevlilerimizi görmesi neticesinde kovalamaca başlamış, bir kilometrelik mesafede arazi üzerinde yaşanan sıcak takip neticesinde 3 Afgan uyruklu şahıs bir tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili firari konumunda bulunan 1 Türk uyruklu şahıs şüpheli olarak aranmaktadır. Rehin tutulan 7 şahsın üzerlerinde pasaportları bulunmadığından Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edilmişlerdir. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması akabinde adliyeye sevk edilecektir."

Firari Türk uyruklu fidyeciyi arama çalışmaları devam ediyor.
 

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