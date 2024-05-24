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Gizli fon davası sanığını taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Gizli fon davası sanığını taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
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Futbol camiasından ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü S.E.'nin içinde bulunduğu cezaevi aracı kaza yaptı. S.E. başka bir araçla adliyeye sevk edildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü S.E. ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen S.E.'nin içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti.

Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte S.E. başka bir cezaevi aracına nakledildi. E. 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.

Etiketler gizli fon davası
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