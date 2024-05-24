TBF'de ''Aziz Yıldırım'' istifası

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Ömer Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki görevinden ayrıldı. Onan yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için bu kararı aldığını belirtti.

Ömer Onan'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Üst Düzey Yönetici, Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da Başkan Vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım. Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Basketbol Federasyonu’nda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta Başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum."

DHA