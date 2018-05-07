Yargıtay'dan ad ve soyad değişikliği için emsal karar
Yargıtay'dan ad ve soyad değişikliği için emsal karar
İstanbul'da villaya operasyon; Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
İstanbul'da villaya operasyon; Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
AK Parti'nin seçim beyannamesi için tarih belli oldu
AK Parti'nin seçim beyannamesi için tarih belli oldu
Yılın aşkı ! Yakışıklı oyuncu ile sosyetik güzel fena yakalandı
Yılın aşkı ! Yakışıklı oyuncu ile sosyetik güzel fena yakalandı
İşsizlik sigortası ile ilgili büyük müjde ! Bakan açıkladı
İşsizlik sigortası ile ilgili büyük müjde ! Bakan açıkladı
İstanbullular dikkat ! Bu akşam bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat ! Bu akşam bu yollar trafiğe kapalı
Dolar rekora yakın ! İşte yeni haftanın ilk rakamları
Dolar rekora yakın ! İşte yeni haftanın ilk rakamları
Seçim öncesi müjde yağmuru: İki yeni destek geliyor
Seçim öncesi müjde yağmuru: İki yeni destek geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Mayıs 2018 11:43

İstanbul'da villaya operasyon; Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

İstanbul'da bir villaya düzenlenen narkotik operasyonunda, Türkiye'de ilk kez metilamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da villaya operasyon; Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
A+ A-

İstanbul'da bir villaya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstascy hap ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında bir Beykoz'daki villada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ectacsy hap ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi. 

Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

DHA

istanbul , uyuşturucu , narkotik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM