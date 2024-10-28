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  4. Yaralıya müdahale etmeyen hastaneye tepki yağdı

İstanbul'da yaralıya müdahale etmeyen özel hastane tepki çekti

İstanbul'da yaralıya müdahale etmeyen özel hastane tepki çekti
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İstanbul'da bir özel hastane, trafik kazasında yaralanan motokuryeye 15 dakika boyunca müdahale etmedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki özel bir hastanenin trafik kazasında yaralanan motokuryeye müdahale etmemesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İçerenköy'de bugün (28 Ekim Pazartesi) saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında bir motokurye, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı.

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, özel bir hastanenin önünde gerçekleşti.

15 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Çevredeki vatandaşlar, özel hastaneden yaralı motokuryeye müdahale edilmesini isterken, yaklaşık 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerinde bulunan hastane görevlilerine müdahale edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Görüntülere de yansıyan yurttaşların tepkisinin ardından bir sağlık ekibinin olay yerine gelerek motokuryeye müdahale ettiği görüldü.

Yaralanan motokuryenin kimliğine dair herhangi bir bilgi edinilemedi.

Etiketler istanbul ataşehir özel hastane motokurye
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