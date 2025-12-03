  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yüksek gelen hesaba itiraz ettiği için darbedilen şahıs, mekanı kurşunladı

İstanbul'da yüksek gelen hesaba itiraz ettiği için darbedilen şahıs, mekanı kurşunladı

Güncelleme:

İstanbul'da bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edince çıkan kavgada çalışanlar tarafından darbedilen şahıs, daha sonra geldiği mekana kurşun yağdırdı.

Olay, 27 Kasım'da sabah 06.30'da Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra Sami K. hesabı istedi.

Sami K., hesabın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sami K. darbedilerek mekandan dışarı atıldı.

İlerleyen saatlerde eğlence mekanının önüne yeniden gelen Sami K., mekana 14 el ateş etti. 11 merminin isabet ettiği mekanda ölen ya da yaralanan olmazken eğlence mekanı ve yanındaki bir başka iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsı tespit etti.

Olayın ardından gittiği Sivas'ta 3 gün kalan ve İstanbul'a dönen Sami K., polis ekipleri tarafından Kağıthane'de yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesaba itiraz etti kavga çıktı

Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söyledi.
Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

text-ad
Etiketler sarıyer eğlence mekanı gece kulübü yüksek gelen hesap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İçme suyuna akılalmaz zam Meclis'ten geçti! İçme suyuna akılalmaz zam Meclis'ten geçti! Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü Komşudan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak Komşudan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te! Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te! MEB düğmeye bastı: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor MEB düğmeye bastı: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi! Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi!
Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapmadıkları kalmadı Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapmadıkları kalmadı Meteoroloji tarih verdi: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor! Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor İktidarın küçük ortağı 2026 yılı asgari ücret için iktidarın reddeceği zam teklifini açıkladı! İktidarın küçük ortağı 2026 yılı asgari ücret için iktidarın reddeceği zam teklifini açıkladı! Ormanlık alanda genç kadına saldırı! Çığlıkları ormanı inletti! Ormanlık alanda genç kadına saldırı! Çığlıkları ormanı inletti! DEVA Partisi'nin asgari ücret önerisi belli oldu DEVA Partisi'nin asgari ücret önerisi belli oldu