İstanbul'daki aileboyu zehirlenme faciasında, ilaçlama şirketi yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan, otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen S.B. ve Ç.B. çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki M.B. hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan A.H., R.F. ve A.H. fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Öncelikle gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen olay otelin ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı.

Ailenin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

Öte yandan ailenin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan ailenin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti.

İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.

İHA

