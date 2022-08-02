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  4. İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var

İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var

İstanbul'da AK Partili Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılaşmaya açılan parkta, kararı protesto edenlere polis müdahale etti. Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

AK Partili Çekmeköy Belediyesi’nin deprem toplanma alanı ve ilçenin en büyük parkını yapılaşmaya açmasının 62’nci gününde mahallelinin park nöbeti devam ediyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre vatandaşların 62 gündür nöbet tuttuğu parka bugün iş makineleri girdi. Yurttaşlar ruhsatsız olduğunu belirttikleri çalışmaya tepki gösterirken, alana çevik kuvvet ekipleri ve zabıtalar geldi.

Polis müdahalesinin ardından aralarında CHP’li isimlerin de olduğu en az 12 kişi gözaltına alındı.

Birgün

Etiketler çekmeköt deprem toplanma alanı park imar yapılaşma ak parti protesto gözaltı
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