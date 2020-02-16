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  4. 16 Şubat 2020 14:36

İzmir'de 10 yaşındaki kıza cinsel istismar kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna bir süredir cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri çalışanı Mehmet G., tutuklandı. Zanlının küçük kızı taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet G.(50), iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Mehmet G.'nin, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet G.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Mehmet G.'nin, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet G.'nin S.A.'ya sarılması yer aldı.

DHA

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