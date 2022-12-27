  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını katletti

İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını katletti

İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını katletti
Güncelleme:

Çalıştığı eğlence mekanından ayrılmak istemeyen kadın, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak katledildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında kıskançlık dehşet saçtı.

Kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada 29 yaşındaki Caner G., 22 yaşındaki kız arkadaşı Tuğba Kul'a, tabanca ile ateş açtı.

Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışmak istediği için öldürdü
Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı.

Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.

"Baktığımızda yerde yatıyordu"
Kul'un cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp, baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk." dedi.

Etiketler kız arkadaş İzmir çalışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bak şu konuşana: ''Cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin''
Türkiye'de de haftada 4 gün mesai başlıyor
Icardi, Wanda Nara'yı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi cesur pozlarıyla gündemde
İşte yılın son seçim anketinde Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
Memur maaşı zamları için dikkat çeken iddia
AK Parti'den şimdi de ''Kürt devleti'' açılımı
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplandı
Bakanlık'tan ''pes'' dedirten ihale
Masada 4 formül var! Vergi düzenlemesi maaşlara nasıl yansıyacak ?
Ancak 5 adayın Erdoğan'ı birlikte yakalayabildiği anket açıklandı