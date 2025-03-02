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İzmir'de kanlı suikast: 1 ölü, 1 yaralı var

İzmir'de kanlı suikast: 1 ölü, 1 yaralı var
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İzmir'de maskeli ve motosikletli şüpheli tarafından otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Emek Mahallesi 7290 sokakta meydana geldi. O.G. ve S.Ş.’ın içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile yüzü maskeli, motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen O.G., özel bir hastaneye, S.Ş. ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. O.G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.Ş.’ın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler izmir bayraklı silahlı saldırı suikast cinayet
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