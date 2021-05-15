İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç. hakimiyetindeki taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat S. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, kaldırıma çıkarak kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür A. (37) ve Erol Y.(46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Erol Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır şoförü Murat S., taksi şoförü Ramazan Ç. ve taksideki yolcular Numan Ş., Zehra Ş. ve Şerife G., Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özgür A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.