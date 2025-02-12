  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu!

İzmir'de tüyler ürperten olay... Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu

Güncelleme:

İzmir'de 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki bir kadının oğlu annesinin evinde annesinin kemklerini buldu...

İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire G.Ç.’nun (87) yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. P

andemi sırasında irtibatlarının koptuğu anlaşılan üvey oğlu R.Ç.’nin (66) başvurusu ile öldüğü ortaya çıkan Çoğulu’nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan G.Ç., eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu’nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu’nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.’nin ifadesine başvurdu. R.Ç.’nin G.Ç. ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler konak anne pandemi kemikleri bulundu yaşlı kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar tatili açıklamaları peş peşe geldi... Çok sayıda ilde eğitime ara verildi Kar tatili açıklamaları peş peşe geldi... Çok sayıda ilde eğitime ara verildi Sosyal medyadaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var! Sosyal medyadaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var! Mahkeme eski milletvekilinin trafik cezasını iptal etti! Mahkeme eski milletvekilinin trafik cezasını iptal etti! Netanyahu'dan Hamas'a ''ateşkesi bitiririm'' tehdidi Netanyahu'dan Hamas'a ''ateşkesi bitiririm'' tehdidi İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda!