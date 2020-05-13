SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Mayıs 2020 17:23

İzmir'de yelken alabora oldu! 3 kişi güçlükle kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana gelen olayda, yelkenli teknenin alabora olması sonucunda denize düşen 3 kişi deniz polisinin yardımıyla kurtarıldu.

İzmir'de yelken alabora oldu! 3 kişi güçlükle kurtarıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

 Olay, Karaburun ilçesinde bulunan Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi yelkenli bir tekneyle denize açıldı. Ancak bir süre sonra aşırı rüzgarın ve dalgaların etkisiyle yelkenli tekne alabora oldu. Yelkenli teknenin battığını gören çevredekiler deniz polisine haber verdi.

Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışması kısa sürede sonuç verdi ve 3 kişi teker teker deniz polisinin botuna alındı. Daha sonra ise tekneye alınarak hayatı kurtarılan 3 vatandaş kıyıya çıkarıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
izmir , karaburun , alabora , yelken
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM