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Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş B.B. (44), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş B.B.'nin evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. B.'yi kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. B.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı. B.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler adana jandarma karakol komutanı
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