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Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi!

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Araçların çarpışma anı ise vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mecitözü Elvançelebi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle kayan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

12 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor. Olay sırasında vatandaşlar ise yoldaki vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Etiketler çorum kaza trafik kazası kaza görüntüleri
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