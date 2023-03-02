Kabus haritası ortaya çıktı: ''600 bin insan saatli bombanın üzerinde''

CHP’li Bekir Başevirgen, Manisa’nın şehir merkezi ve 6 ilçesinin fay hattı üzerinde olduğunu belirterek “Şehrin neredeyse yarısı adeta saatli bir bombanın üzerinde” dedi, iktidarı önlemler için göreve çağırdı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın 1. derece deprem bölgesinde olduğu hatırlatarak “Şehir merkezimiz ve 6 ilçemiz fay hattı üzerine kurulu. Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma ve Turgutlu ilçeleri olası bir depremden en fazla etkilenecek yerler. Bu ilçelerimizin toplam nüfusu 660 bin. Manisa nüfusuna oranı ise yüzde 45. Yani şehrin neredeyse yarısı adeta saatli bir bombanın üzerinde yaşıyor” ifadesini kullandı.

Meclis’te konuyla ilgili soru önergesi de veren Başevirgen “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 45 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz deprem felaketi Manisa’da meydana gelirse ne yazık ki on binlerce vatandaşımızı daha kaybedebiliriz” diyerek, iktidarı göreve çağırdı.

‘CİDDİ BİR DEPREM YAŞANMA İHTİMALİ YÜKSEK’ DENİLİYOR’

Başevirgen açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: “Manisa, tarihinde yaşadığı depremler nedeniyle çok can kaybı vermiş bir il. AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 1. Derece deprem bölgeleri arasında. 17 ilçemizden 32 adet fay hattı geçiyor. Şehir merkezimiz ve 6 ilçemiz fay hattı üzerine kurulu. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ‘Manisa Fayı’ raporunda, Manisa’da geçmişte 7-10 arası şiddetinde çeşitli depremler yaşandığı ve 175 yıldır büyük bir deprem olmayan bölgede, geçmişte yaşanan deprem aralıkları göz önüne alındığında ciddi bir depremin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. En son can kaybının yaşandığı deprem 6.5 büyüklüğünde ve 1969 yılında olmuştu. Son büyük depremin üzerinden 50 yıldan fazla bir süre geçti ve uzmanlara göre 7.1 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Son yaşanan Kahramanmaraş depremi ve Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Manisa’daki çok sayıda binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve risk teşkil ettiği şeklindeki açıklamaları ise vatandaşlarımızın tedirginliğini daha da artırıyor.”

‘660 BİN İNSAN ADETA SAATLİ BOMBANIN ÜZERİNDE’

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma ve Turgutlu ilçelerinin, olası bir depremden en fazla etkilenecek yerler olduğunu söyleyen Başevirgen “Bu ilçelerimizin toplam nüfusu 660 bin. Manisa nüfusuna oranı ise yüzde 45. Yani şehrin neredeyse yarısı adeta saatli bir bombanın üzerinde yaşıyor. Manisa’nın yapı stok durumu, binaların depreme dayanıklılığı ve riskli binaların tespit edilmesi konusunda verdiğimiz önergelerimiz ciddiyetten uzak ve tek cümleyle yanıtlanırken meclis araştırma önergelerimiz gündeme dahi alınmıyor.”

‘İKTİDARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ’

Binlerce insanın can ve mal güvenliğini ilgilendiren bu konu üzerinde hiç durulmadığı, hiç bir önlemin de alınmadığının anlaşıldığını söyleyen Başevirgen “Her ilin mutlaka bir deprem master planı olmak zorunda. Bugün gerçek anlamda sadece İstanbul’un deprem master planı var. Diğer illerde depreme karşı ne tür tedbirler alındığını ise kimse bilmiyor. Olası bir depremde hayatını kaybedecek binlerce insanın sorumluluğunu kim üstlenecek? İktidarı bir an önce Manisa için gerekli önlemleri alma konusunda göreve çağırıyoruz. Aynı felaket Manisa’da da yaşanmasın” diye konuştu.

İMAR AFFI SORULARI

CHP’li Başevirgen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle meclise verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi.

– Manisa genelindeki binaların ne kadarının depreme dayanıklı olduğu, ne kadarının risk oluşturduğu konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise; Manisa ve ilçelerinde risk taşıyan binaların derecelerine göre sayısı ne kadardır?

– İmar affından yararlanmak için Manisa’da kaç yapı sahibi başvuruda bulunmuştur? Kaç yapı imar affından yararlanmıştır?- İmar affından yararlanmasına izin verilen kaç yapıda depreme dayanıklılık testi yapılmıştır?

– Bu yapıların kaç tanesi fay hatlarının üzerinden geçmektedir?