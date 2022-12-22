Kadına şiddeti önlemek isterken, ölümden döndü

İstanbul'da bir kadının şiddete uğradığını görüp müdahale etmek isteyen bir kişi boğazından ve göğsünden bıçaklandı.

İstanbul Fatih'te bir vatandaş, kadına şiddete dur demek isterken ölümle burun buruna geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü kurye A.Ö. (23) ile muhasebeci sevgilisi M.Ç.'nin (18) tartıştığını ve genç kadının sokak ortasında darp edildiğini gören M.İ. (36) tartışmaya müdahalede bulundu.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre olay 17 Aralık Cumartesi günü Fatih ilçesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki A.Ö., ile 18 yaşındaki M.Ç., sokak ortasında tartışmaya başladı. İki sevgilinin tartıştığını gören 36 yaşındaki M.İ., A.Ö.'nün genç kadına saldırdığını görünce duruma müdahale etmek istedi.

Genç adam kavga eden çiftin yanına yaklaştığında A.Ö.'ye genç kadına zarar vermemesi için sözlü müdahalede bulundu. Öncelikle genç kadından uzak durmasını A.Ö.'ye söyleyen genç adam, 'Si.. git, biz sevgiliyiz sanane' cevabını aldı. Genç kadını darp eden A.Ö.'ye müdahalede bulunmaya çalışan M.İ., bu kez kız arkadaşını darp eden saldırganın fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Kendisini savunmaya çalışan genç adam, A.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçağı kendisine savurmasıyla önce boğazından ardından göğsünden ve kürek kemiğinden aldığı bıçak darbesiyle olduğu yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla saldırganın elinden kurtulan genç adam, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.İ., hastanede yoğun bakıma kaldırılırken olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren saldırgan kız arkadaşının çalıştığı iş yerine geldiğini ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Bu sırada tartışmanın büyümesi üzerine yoldan geçen M.İ.'nin kendilerine müdahale ettiğini ardından aralarında arbede yaşandığını ancak bıçaklama olayının gerçekleşmediğini iddia etti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek hastanede yaşam mücadelesi veren M.İ.'nin alkollü olduğunu, kız arkadaşıyla arasında yaşanan tartışamaya müdahale ettiğini ancak herhangi bir eylemde bulunmadığını ve kendisini bıçakla ağır bir şekilde yaralamadığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Savcı, şüpheliyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklamaya sevk etti. Hakimlikte ifade veren saldırgan, iddialarını devam ettirerek kimseye zarar vermediğini öne sürdü. Hakimlik, şüphelinin ifadesinin ardından üzerine atılı suçlamayı işlediğine kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor

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