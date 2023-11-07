  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kadınlar laiklik için alana çıkıyor

Kadınlar laiklik için alana çıkıyor

Kadınlar laiklik için alana çıkıyor
Güncelleme:

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadına şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması için “Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi” yapacak.

Kartal’da pazar günü yapılacak olan miting öncesi Cumhuriyet, platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile konuştu.

Kadınları mitinge davet eden Ataselim, “Seçimlerden sonra haklarımıza yönelik saldırılar artmaya başladı. Aile bakanının göreve gelir gelmez nafaka hakkında olumsuz konuşması oldu. 6284 sayılı kanuna her fırsatta Yeniden Refah Partili vekillerin saldırıları oluyor. HÜDA PAR karma eğitime saldırıyor sürekli, iktidar buna çanak tutuyor. ÇEDES protokolü ile okullara imamlar yerleştiriliyor. Dinsel baskılar artmış durumda. Laiklik ve özgürlük için mitinginde hayatlarımıza karışamayacaklarını birlikte gösterelim isteriz” dedi. 

Etiketler laiklik kadınlar eylem protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kızların silahlı kavgası kamerada
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada
O annenin kızının istismara uğramasına neden sessiz kaldığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Süper Kupa kararı
Erdoğan'ın yayla fotoğrafı dış basında gündem oldu
Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar
İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinin yeni partisi belli oldu
Mimar Sinan'ın mahallesinin altındaki 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü
Zelenski'den skandal Gazze açıklaması