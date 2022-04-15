Kadınların fotoğrafıyla hesap açıp, şantaj yapan zanlı yakalandı

Samsun'da kadınların fotoğrafları ile Telegram'dan hesaplar açıp cinsel içerikli mesajlar yazan ve bazı kişilere şantaj yapan Emre K. tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte peş peşe gelen Telegram'dan fotoğrafları ile hesaplar açılıp, cinsel içerikli mesajlar yazıldığı ihbarlarının ardından harekete geçti.

ÖNCE YAZIŞTI, SONRA TEHDİT ETTİ

İncelemede Emre K.'nin tanımadığı kadınların isim ve fotoğraflarını kullanarak çok sayıda hesap açtığı, başkalarıyla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı, kadınları da bu konuşmaların ekran kayıtlarını yaymakla tehdit ettiği tespit edildi.

Birçok kadına aynı şeyi yaptığı, mesajlaştığı kişilere şantajlarda bulunduğu ve fotoğrafını kullandığı kadınları da ölümle tehdit ettiği belirlenen Emre K., İlkadım ilçesinde yakalandı.

TUTUKLANDI

'Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma', 'ölümle tehdit' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

DHA