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  4. 22 Ekim 2020 19:57

Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette gümrük kaçağı 820 bin makaron ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisini aldı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 820 bin makaron bulundu.

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