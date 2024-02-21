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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu-Kuyumcular bölgesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Kuyumcular-Türkoğlu bölgesi 3 büyüklüğü ile sallandı.

Yaşanan depremin derinliğinin ise tam 5 kilometre olduğu görüldü.

 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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