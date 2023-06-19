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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 21.31 olarak açıklanırken derinliği 7.1 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31’de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler deprem kahramanmaraş maraşta deprem
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